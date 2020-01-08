رياضة | دكرنس يهزم بنى عبيد وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يهزم بنى عبيد وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيثم حبيب

إنتهت قبل لحظات المباراة الودية بين الجارين دكرنس وبنى عبيد بفوز دكرنس بهدف وحيد ضمن إستعدادات الفريقين لإستئناف مسابقة القسمين الثانى والثالث.

هدف المباراة الوحيد سجله لاعب وسط دكرنس حميده على فى شوط المباراة الأول.

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ويشارك دكرنس الموسم الحالى بدورى القسم الثانى ويتولى قيادته فنيا مصطفى عبده والذى قاد الفريق اليوم فى أولى مبارياته عقب رحيل أيمن الجمل عن قيادة الفريق الأسبوع الماضى عقب نهاية الدور الأول.

وأنهى دكرنس الدور الأول بالمركز الثامن برصيد ١٥ نقطة حيث تعادل فى أخر مبارياته أمام بيلا بملعب دكرنس سلبيا وهو مادفع الجهاز الفنى السابق للرحيل بالتراضى مع مجلس الإدارة.

ويلاقى دكرنس فى إفتتاح الدور الثانى للمجموعة الثالثة ضيفه الأوليمبى على ملعب دكرنس بعدما حقق الفريق الفوز فى المباراة الأولى بملعب الأوليمبى بهدف عادل فكرى.

بينما يتصدر بنى عبيد بقيادة عادل صديق قمة مجموعته بدورى القسم الثالث عقب نهاية الدور الأول ويستعد الفريق لعودة المسابقة الأسبوع المقبل بمواجهة ميجاسبورت.