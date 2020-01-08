رياضة | الهلال يضم الأباتشي استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يضم الأباتشي استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي الهلال السوداني، الحصول على توقيع صفقة جديدة قبل استئناف مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الفريق السوداني على خدمات عماد محسن "الأباتشي"، بناءً على طلب من حمادة صدقي المدير الفني، والذي رحب بتوقيع اللاعب بعدما شاهد إمكانياته الفنية.

ومن المقرر أن تصل البطاقة الدولية للاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم قيده محليًا وإفريقيا، على أن يتمكن من اللعب مع فريقه خلال مباراة النجم الرياضي الساحلي، المقبلة بدوري الأبطال الإفريقي.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في العاصمة السودانية أم دُرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي والهلال السوداني، أصحاب نفس الرصيد، بينما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.