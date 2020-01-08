رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يكشف سر الرحيل عن كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يكشف سر الرحيل عن كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني عن سبب اتخاذه قرار الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة أن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق هو من تسبب في إتخاذه قرار الرحيل عن صفوف النادي.

وقال ألينيا في تصريحات صحفية: "في الصيف الماضي كان الامر مختلفا، في الايام الاخيرة فكرت في الرحيل، لأن هناك الكثير من اللاعبين في نفس مركزي في البارسا، ولكن فالفيردي قال لي أبقى هنا، ستلعب، ولكن بعد فترة من الموسم، لم ألعب، وكنت خارج القائمة في كثير من المباريات، لذلك قررت الرحيل".

انضمام ألينيا إلى نادي ريال بيتيس

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يذكر أن كارليس ألينا كان قد انضم رسميا إلى صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني منذ عدة أيام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي برشلونة.

مشاركات كارليس ألينيا مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم

وقد شارك كارليس ألينيا في 6 مباريات مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

بينما شارك ألينيا في مباراة وحيده حتى الآن مع نادي ريال بيتيس منذ انضمامه للنادي خلال بطولة الدوري الإسباني الممتاز ولم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.