رياضة | هاتريك جريندو يقود حرس الحدود للفوز على الطلائع بثلاثية في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتريك جريندو يقود حرس الحدود للفوز على الطلائع بثلاثية في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد عبد اللطيف جريندو نجم فريق حرس الحدود، في قيادة فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، بعدما سجل هاتريك لفريقه بمرمى طلائع الجيش، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

وأحرز جريندو الأهداف الثلاث لفريقه، في الدقائق 12و48و86، ليهدي فريقه النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 17 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.