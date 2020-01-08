رياضة | النجم الساحلي ينجح في قيد لاعب الأهلي الهارب إفريقيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي ينجح في قيد لاعب الأهلي الهارب إفريقيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن قيد لاعب جديد ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقائمة الإفريقية، استعدادًا لاستئناف مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف النادي الساحلي، عن إتمام قيد الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق بصفة رسمية، بعد انتهاء أزمته مع الأهلي ناديه السابق، وتسديد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان سليماني كوليبالي رحل عن صفوف النادي الأهلي هاربًا، وتوجه إلى الدوري الإسكتلندي قبل أن ينتقل إلى صفوف النجم التونسي، بغرامة موقعه لصالح المارد الأحمر بلغت مايقرب من مليون دولار بسبب رحيله دون إخطار ناديه.

وقال قيس عاشور المتحدث باسم النادي لرويترز اليوم: "قيدنا المهاجم سليمان كوليبالي في القائمة الأفريقية، وأصبح مؤهلا للعب مع الفريق".

من ناحية أخرى نجح مسؤولو نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، في الحصول على خدمات رضوان زردم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأكدت تقارير صحفية تونسية اليوم الأربعاء، أن مسؤولو النادي تعاقدوا مع اللاعب الجزائري، من أجل تدعيم خط هجومه خلال بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأضافت التقارير، أن اختيار اللاعب جاء بناءًا على توصية من الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، والذي أبدى اهتمام كبير بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

واختتمت التقارير، أن النجم الساحلي حصل على توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري، على أن ينتظم في تدريبات فريقه الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال السوداني، في العاصمة السودانية أم دُرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي والهلال السوداني، أصحاب نفس الرصيد، بينما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.