رياضة | برعاية السيسي: اللجنة العليا للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تكشف عن الشعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية السيسي: اللجنة العليا للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تكشف عن الشعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية ، عن شعار الألعاب.

وتقام الألعاب بالقاهرة فى الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020 وفي أخر أسبوع من عام رئاسة الرئيس السيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية .

ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأنه قد روعي في تصميم شعار أول العاب أفريقية بأن يشمل المرتكزات الأساسية التى تستند عليها إقامة تلك الألعاب ،على إعتبار انها أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص، وتعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث ، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبي مارس 2019 والتي كانت تعد إنجازاً في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30 فى المائة .

وتنطلق الفكرة الرئيسية للشعار الذى تم تصميمه على هيئة خريطة القارة الأفريقية مدمجة مع شعار الأولمبياد الخاص ومن خلال النظرة الأعمق للشعار ستجد وجه أفريقي ممثلاً لكل من المرأة والرجل الإفريقيين بارز من خلال التقاسيم والشفاة الأفريقية المميزة، وبغطاء الرأس التقليدي الزولو للمرأة أو بدونها لتمثل الرجل.

وترجع القبعة الزولو التقليدية إلى القبائل المتواجدة في جنوب إفريقيا وينتشر بعضهم أيضا في كل من زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، ويتكلم الزولو لغة البانتو. وترتكز خلفية الشعار على مجموعة من الرسومات والأيقونات الأفريقية الثابتة والمعروفة. فكل رسم يرمز إلى دولة أفريقية من الدول ال42 التى سوف تشارك فى أول ألعاب قارية أفريقية .