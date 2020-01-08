رياضة | أبوتشت في مواجهة كوم الضبع بنهائي مراكز شباب قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوتشت في مواجهة كوم الضبع بنهائي مراكز شباب قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل، مواجهات الدور قبل النهائي، لبطولة دوري مراكز شباب قنا، في نسختها السابعة، التي استضافه ملعب مركز شباب المعنا.

في المباراة الأولى، التي جمعت فريق مركز شباب كوم الضبع، امام نظيره فريق مركز شباب الخطارة، في تمام الحادية عشر مساءا، نجح فريق كوم الضبع في تحقيق الفوز برباعية، مقابل هدف، ليتأهل الفرق للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي.

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وعلى نفس الملعب، نجح فريق مركز شباب أبوتشت، في تحقيق فوز كبير، على نظيره فريق مركز شباب نجع سعيد، بخماسية مقابل هدف، ليلحق بفريق كوم الضبع، في الدور النهائي للبطولة.

يذكر ان مواجهة فريق أبوتشت، أمام كوم الضبع، في نهائي دوري مراكز شباب قنا، هي الثالثه على التوالي، منذ انطلاق البطولة.

وقال حمادة عرفة عضو لجنة مسابقات دوري مراكز الشباب بقنا، والمدير التنفيذي لمنطقة قنا لكرة القدم، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع سوف تقام يوم الأحد المقبل، بين فريق مركز شباب نجع سعيد، وفريق مركز شباب الخطارة، بينما سوف يتم تحديد موعد المباراة النهائية، بالتنسيق مع محافظ قنا لحضوراللقاء