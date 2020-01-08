رياضة | خطوة واحدة تفصل الجوهرة البرازيلية من الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل الجوهرة البرازيلية من الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب البرازيلي رينير جيسوس لاعب نادي فلامنجو البرازيلي من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان اللاعب البرازيلي بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن سيواجه مشكلة كبيرة في اللعب للفريق الأول لأن رينير لا يملك جواز سفر أوروبي هذا الأمر الذي يضع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في مأزق.

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وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني يمتلك بالفعل 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم ميليتاو وفينيسيوس ورودريجو وهو العدد المسموح به في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث واجه رودريجو إمكانية عدم تمثل الفريق الأول هذا الموسم، لولا حصول الأوروجوياني فيدي فالفيردي على جواز السفر الإسباني.

يذكر أن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أجبرت نادي ريال مدريد الإسباني على ترك الياباني تاكيفوسا كوبو إلى ريال مايوركا على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات ومن المنتظر أن تستمر إعارة كوبو لكن هذه المرة إلى ريال سوسييداد، وسيمتلك وقتها 4 لاعبين في وجود رينير، وبالتالي سيكون عليه إيجاد حل لذلك المأزق.