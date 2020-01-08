شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق حرس الحدود على مضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء باستاد «جهاز الرياضة العسكري» ضمن الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل محمد عبداللطيف جريندو الأهداف الثلاثة لحرس الحدود، في الدقيقة 12 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 90.

وارتفع رصيد حرس الحدود بهذا الانتصار إلى 17 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.