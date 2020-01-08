شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية السيسي.. الكشف عن شعار أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص «مصر 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية، عن شعار الألعاب.

وتقام الألعاب بالقاهرة في الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020، وفي آخر أسبوع من عام رئاسة الرئيس السيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية.

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وقال المهندس أيمن عبدالوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، إنه قد روعي في تصميم شعار أول ألعاب أفريقية، بأن يشمل المرتكزات الأساسية التي تستند عليها إقامة تلك الألعاب، على اعتبار أنها أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص.

وتعد هذه أول ألعاب في العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين مع عدد اللاعبات، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التي أقيمت بأبوظبي مارس 2019، والتي كانت تعد إنجازاً في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30%.

وتنطلق الفكرة الرئيسية للشعار الذي تم تصميمه على هيئة خريطة القارة الأفريقية مدمجة مع شعار الأولمبياد الخاص، ومن خلال النظرة الأعمق للشعار، ستجد وجه أفريقي ممثلاً لكل من المرأة والرجل الأفريقيين بارز من خلال التقاسيم والشفاة الأفريقية المميزة، وبغطاء الرأس التقليدي الزولو للمرأة أو بدونها لتمثل الرجل. وترجع القبعة الزولو التقليدية إلى القبائل المتواجدة في جنوب إفريقيا وينتشر بعضهم أيضا في كل من زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق، ويتكلم الزولو لغة البانتو.

وترتكز خلفية الشعار على مجموعة من الرسومات والأيقونات الأفريقية الثابتة والمعروفة، فكل رسم يرمز إلى دولة أفريقية من الدول الـ42 التي سوف تشارك في أول ألعاب قارية أفريقية.