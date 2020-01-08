شكرا لقرائتكم رسمياً.. انطلاق بث قناة الزمالك يوم 22 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" موعد انطلاق البث المباشر لقناة النادى الخاصة،.

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وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قام بعمل لفتة طيبة للاعبي الفريق المتألقين مؤخرًا والذين لم يقوموا بتسجيل برومو قناة الزمالك الأول الذي تمت إذاعته مؤخرًا، بأن قام رئيس النادى بالموافقة على توجه اللاعبين إلى استوديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة تتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

اللاعبون الذين صوروا برومو القناة الجديد، عقب تدريب اليوم هم: محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وهى تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم الذين صوروا البرومو السابق، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران إلى استوديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو المقرر لها بعد غد الجمعة المقبلة على ملعب السلام في الجولة الرابعة لبطولة دوري ابطال افريقيا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي الذي يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام حتي الان في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة الي استاد القاهرة وتم الحصول علي موافقة فريق زيسكو علي نقل المباراة ويتبقي موافقة الامن والاتحاد الافريقي كاف ليتم نقل المباراة رسميا.