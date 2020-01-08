شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التفاوض مع المهاجم البديل للنيجيري إيليكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على تفاصيل الصفقة البديلة التي يعتزم النادي الأهلي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فشل المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري إيليكي الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الا أن مغالاة ناديه المالية وتمسك المدير الفني الجديد للفريق هناك به أدى الى تعطل المفاوضات مع اللاعب.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مهاجم سسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض الاخفاق الذي خلفه اللاعب النيجيري بليسينج إيليكي الذي استبعد من حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

ويهتم النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر بالمهاجم الجامبي علي سوي الذي يلعب في صفوف سسكا صوفيا البلغاري ويبلغ من العمر 26 عاماً والذي يتوقع أن تنهي ادارة القلعة الحمراء التفاوض مع ناديه خلال أيام قليلة مقابل 1.5 مليون دولار.

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وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي ان المهاجم الجامبي على سوي حصل على موافقة المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي أبدى ترحيباً بضمه بعد مشاهدة فيديوهات مهاراته الفنية.

ويستعد النادي الأهلي مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم صدارة المجموعة الثانية بالبطولة القارية على حساب النجم الساحلي والهلال السوداني اللذين سيلتقيان في نفس الجولة.