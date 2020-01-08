شكرا لقرائتكم جوميز يعقد جلسة تعارف مع جهازه المعاون بالإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقام الجهاز المعاون بتعريف المدير الفنى الجديد بعض النقاط عن الفريق والتحدث عن ارتباطات الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وتعاقد مسئولو الإسماعيلي مع المدرب الفرنسى فى ظل الخبرات الفنية التى يتمتع بها صاحب الــ50 ربيعا.

قام الفرنسى “جوميز ” المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اليوم بتفقد الملعب الفرعى والذى يحتضن تدريبات الفريق الأول من أجل الوقوف على أرض الملعب الذى يخضع لعمليات رفع كفاءة وتطوير باستمرار.

وبدأ المدرب الفرنسى مهمته مع الدراويش حيث قاد مران اليوم تحضيرا للقاء طلائع الجيش الأحد المقبل بالدورى المحلى فى إطار الأسبوع الــ13 بالمسابقة المحلية.

وبدأ جوميز مسيرته فى أفريقيا مع نادي ريون سبورت الرواندي موسم 2012-2013 وحقق معهم لقب الدورى والكأس المحلى وقادهم لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية ،موسم 2013-2014 انتقل لنادي القطن الكاميروني واستمر لمدة موسمين حقق خلالهما الدوري الكاميروني مرتين بجانب الكأس مع الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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موسم 2015-2016 انتقل إلي تدريب نادي شبيبة قسطنطية الجزائري بعد انتهاء 11 أسبوعا من الدوري وقادهم للمركز الثالث فى الدور الثاني فضلا عن التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر، قبل أن ينتقل لفريق البن الاثيوبي وحقق معهم الكأس، كما وصل إلى نهائي البطولة المذكورة سلفا الموسم قبل الماضى بالإضافة للمركز الثالث فى الدوري.

آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.

وبات ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى ثالث مدرب فرنسى يتولى تدريب الفريق بعد الثنائى باتريس نوفو وسبستيان ديسابر، فمنذ بدء مسابقة الدورى المصرى عام 1948 تولى تدريب الإسماعيلى رسميا 58 مدربا منهم 26 مدرباً أجنبياً وعربيا و32 مدربا مصرياً، ويعتبر شحتة هو أكثر مدرب تولى المهمة، حيث تولاها خمس مرات، ويعتبر الألمانى هانز سميث صاحب العشرة أيام تدريب أقل من جلس على كرسى المدير الفنى.

ويعد على عمر مكتشف النجوم هو أكثر مدرب حافظ على هذا المنصب حين تولى المسئولية خمسة أعوام من عام 55 إلى عام 60.

وقد تولى تدريب الفريق 26 مدربا أجنبيا وعربيا من 17 جنسية هم (إنجلتر 1 – أيرلندا 1 – المجر 1 – ألمانيا 4 – الأرجنتين 1 – هولندا 3 – البرازيل 2 – يوغسلافيا 1 – روسيا 1 – تركيا 1 – فرنسا 3 – صربيا 2- تونس 1- التشيك 1- البرتغال 1- الجزائر 1 – مقدونيا 1).

ويعتبر الأيرلندى طومسون هو أكثر مدرب أجنبى تولى المسئولية فى أربع مناسبات، يليه كل من الأرجنتينى ماركوس والألمانى بوكير والهولندى مارك فوتا والبرازيلى هيرون ريكاردو والفرنسى يوسف فييرا تولوا تدريب الفريق مرتين.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) .