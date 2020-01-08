تذكرتي تعلن تفاصيل بيع تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

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جدة - عمرو شويل تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.
كان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.
وأخطر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، نادي الزمالك برد مسئولو الكاف و أن إقامة مباراة الأبيض ستكون باستاد السلام ولن يتم نقلها.
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