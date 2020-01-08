شكرا لقرائتكم ضمك يتعاقد مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك، يوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، قادما من صفوف نادي الوحدة، لينضم بذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة، ويبلغ زغبة من العمر 29 عامًا وكان انتقل إلى صفوف الوحدة الصيف الماضي قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

يشار إلى أن نادي ضمك تعاقد أيضا يوم الأربعاء مع الجزائري إبراهيم الشنيحي لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل ضمك المركز السادس عشر الأخير في جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد سبع نقاط حصدها خلال 13 مباراة.