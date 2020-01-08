شارابوفا تصف حصولها على بطاقة دعوة بـ"المميز جدا"









اسماء السيد - وصفت الروسية ماريا شارابوفا حصولها على دعوة للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بانه "امر مميز" بالنسبة اليها.

وتوجت شارابوفا بلقب هذه البطولة عام 2008 على حساب الصربية المعتزلة آنا إيفانوفيتش، لكن تصنيفها الحالي تراجع الى المركز الـ147، ما لا يخولها المشاركة مباشرة في البطولات الكبرى، علما بانها خرجت من الدور الاول لدورة بريزبين الاسترالية هذا الاسبوع.

وكانت شارابوفا، الفائزة بخمس بطولات كبرى آخرها رولان غاروس الفرنسية عام 2014، تشارك في بريزبين بعد غياب عن الملاعب دام اربعة اشهر بسبب آلام في كتفها، وقد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة الاسترالية التي توجت بلقبها عام 2015.

وتبقى الروسية اسما كبيرا في عالم الكرة الصفراء وهي ستخوض غمار البطولة في ملبورن للمرة السادسة عشرة في مسيرتها منذ باكورة مشاركاتها عام 2003.

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وقالت شارابوفا "تواجد اسمي في قرعة بطولة استراليا المفتوحة امر مدهش".

واضافت "لدي مغامرات رائعة هناك، من رفع كأس البطولة الى السقوط في مباريات نهائية صعبة للغاية (أعوام 2007 ضد الأميركية سيرينا وليامس و2012 ضد البيلاروسية في كتوريا أزارنكا و2015 ضد سيرينا مرة أخرى)، وبالتالي شهدت مشاركتي في استراليا صعودا وهبوطا".

واوضحت "وبالتالي، فان الحصول على فرصة جديدة لخوض المنافسات على مختلف ملاعب البطولة هو امر مميز جدا".

وتنطلق بطولة استراليا المفتوحة في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.