الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" موعد انطلاق البث المباشر لقناة النادى الخاصة، حيث أكدت الصفحة أن انطلاق البث سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجارى في الحادية عشر مساءًا، على أن يكون التردد 11449 أفقي H معدل الترميز 27500.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قام بعمل لفتة طيبة للاعبي الفريق المتألقين مؤخرًا والذين لم يقوموا بتسجيل برومو قناة الزمالك الأول الذي تمت إذاعته مؤخرًا، بأن قام رئيس النادى بالموافقة على توجه اللاعبين إلى استوديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة تتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

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اللاعبون الذين صوروا برومو القناة الجديد، عقب تدريب اليوم هم: محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وهى تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم الذين صوروا البرومو السابق، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران إلى استوديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.