شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يشارك متابعيه بصورة لأبناءه إياد وجنى مكتفيا بوضع قلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الظهور القليل لحسام عاشور فى القنوات التليفزيونية والحوارات الإعلامية، إلا أنه يحظى بحب وعشق النادى الأهلى، كونه هو كابتن الفريق الحالي، بعد اعتزال حسام غالى وعماد متعب، ليتسلم منهما الراية، وقضى حسام عاشور أكثر من 15 عاما يلعب فى الفريق الأول بالنادى الأهلى، حيث مازال يحصد البطولات تلو الأخرى.



حسام عاشور

حسام عاشور، شارك جمهوره، ومتابعيه، وعشاق النادى الأهلى، بصورة مع ابنيه، جنا وإياد، ولم يعلق حسام بأى كلمة، مكتفيا بوضع قلبين.

Advertisements

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى قد اقترب من حسم ملف تجديد الأربعة الكبار في فريق الكرة شريف إكرامي ، حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي بعد عودته من رحلته العلاجية الأخيرة بفرنسا.





تحدث الخطيب في ملف التجديد للرباعى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤخراً وتحديداً خلال زيارة رئيس النادي مران الفريق ظهر الخميس الماضي ، و علمت ”الخليج 365” أن رئيس الاهلي تعهّد بحسم هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن هناك بعضاً من هذا الرباعي تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية ويرغبون في حسم مصيرهم لاسيما وأن انتقالات يناير ستبدأ بعد ايام قليلة ومن حق أياً من هذا الرباعي التوقيع لأي نادً في يناير.

وأوضح مصدر مسئول في القلعة الحمراء أن الخطيب قرر التجديد للرباعي بعد الرجوع للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذهب المصدر إلى أن التجديد سيكون لمدة موسمين لكل لاعب وسيتم الانتهاء من هذا الملف سريعاً وفي غضون الأيام القليلة المقبلة حيث يرغب رئيس النادي في توفير كل سُبل الاستقرار والتركيز داخل الفريق من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والافريقية لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري،وينوي رئيس الاهلي إعلان التجديد للرباعي قبل سفره مرة أخرى إلى فرنسا أواخر يناير الجاري في رحلة علاجية جديدة.