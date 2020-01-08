شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.

وأكد عواد لكارتيرون أنه يرغب في المشاركة أساسيا في المباريات حتي يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب مرة أخرى، وقال عواد لكارتيرون أنه في حالة عدم الاعتماد عليه فإنه يطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا أو أي توقيت يشعر اللاعب بعدم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

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من ناحية أخرى أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لنادي الوداد المغربي ، هو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.

فيما أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الشكوى التى قدمها النادى ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالى دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود وأبرزها حجم الأضرار التى لحقت بالنادى، حيث تتضمن قيمة ضم بديل للاعب بجانب حجم القيم المالية التى حصل عليها النادى من إعارته من قبل لاتحاد جدة السعودى بجانب كل خطوات اللاعب، وذلك لتحصيل الغرامة المناسبة لرحيله دون إن يحصل على موافقة الزمالك، متابعا أن النادى طالب بتوقيع الغرامة المناسبة علي اللاعب بجانب إيقافه.

وتابع المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات لليوم السابع، أن النادى تقدم بشكواه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر تحديد جلسة فحص واستعراض المستندات، مشددا علي متابعة النادي لشكواه بصورة مستمرة مع تقديم كافة المستندات التي تثبت حق النادي الأبيض في القضية.