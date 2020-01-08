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محمود علاء من مران الزمالك لمواجهة الطلائع والحدود بسبب شقيقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود علاء مدافع الزمالك، من مران الزمالك لملعب جهاز ، للاطمئنان علي شقيقه أحمد علاء مدافع طلائع الجيش بعد الإصابة التي لحقت به في الشوط الأول من مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذى انتهى بفوز الحدود 3 / 0 حيث تلقي مدافع الفريق الأبيض نبأ إصابة شقيقه عقب انتهاءه من التدريبات التي جاءت ضمن الاستعدادات لمواجهة زيسكو الزامبي، التي ستقام يوم الجمعة القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وانهى حرس الحدود المباراة متفوقا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى 

 

تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول 

 

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وفى نهاية الشوط الثانى استطاع نفس اللاعب ومن مجهود فردى إحراز الهدف الثالث له ولفريقه ليواصل أبناء الحدود سلسلة نتائجهم الرائعة بدورى هذا الموسم 

 

كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع فريق الزمالك عن النادي التركي الذي طلب ضم اللاعب في يناير الجاري ، وأكد المصدر أن "سيفاس سبور " متصدر الدوري التركي هو صاحب العرض الرسمي الذي وصل للنادي، وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن اليوم عن رفضه لعرض خرافي من أحد الأندية التركية للحصول على خدمات المدافع الدولي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفًا أن العرض وصل إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يرفضه النادي بسبب رفض رئيس القلعة البيضاء لفكرة انتقال أي لاعب من الفريق لأحد الاندية التركية.

ودخل محمود علاء مدافع الزمالك قائمة اهتمامات اتحاد جدة السعودى تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ذكرت صحيفة "المدينة" أن أنظار مسئولى اتحاد جدة اتجهت صوب محمود علاء مدافع الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع وست بروميتش البيون الإنجليزى للحصول على خدمات أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى يناير الجاري، نظرًا لتمسك الكرواتى سلافين بيليتش المدير الفنى السابق لنادى اتحاد جدة ووست بروميتش البيون الحالى بخدمات اللاعب، وأضافت الصحيفة أن محمود علاء يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة فى الأداء وهى المقومات التى دفعت إدارة اتحاد جدة للتفكير فى التعاقد مع لاعب الزمالك بعد فشل صفقة أحمد حجازى.

 

 

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