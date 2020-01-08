شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء من مران الزمالك لمواجهة الطلائع والحدود بسبب شقيقه والان مع تفاصيل الخبر
وانهى حرس الحدود المباراة متفوقا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى
تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول
وفى نهاية الشوط الثانى استطاع نفس اللاعب ومن مجهود فردى إحراز الهدف الثالث له ولفريقه ليواصل أبناء الحدود سلسلة نتائجهم الرائعة بدورى هذا الموسم
ودخل محمود علاء مدافع الزمالك قائمة اهتمامات اتحاد جدة السعودى تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن أنظار مسئولى اتحاد جدة اتجهت صوب محمود علاء مدافع الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع وست بروميتش البيون الإنجليزى للحصول على خدمات أحمد حجازى مدافع منتخب مصر فى يناير الجاري، نظرًا لتمسك الكرواتى سلافين بيليتش المدير الفنى السابق لنادى اتحاد جدة ووست بروميتش البيون الحالى بخدمات اللاعب، وأضافت الصحيفة أن محمود علاء يتميز بتسجيل الأهداف والسرعة فى الأداء وهى المقومات التى دفعت إدارة اتحاد جدة للتفكير فى التعاقد مع لاعب الزمالك بعد فشل صفقة أحمد حجازى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء من مران الزمالك لمواجهة الطلائع والحدود بسبب شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.