شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء من مران الزمالك لمواجهة الطلائع والحدود بسبب شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود علاء مدافع الزمالك، من مران الزمالك لملعب جهاز الرياضة ، للاطمئنان علي شقيقه أحمد علاء مدافع طلائع الجيش بعد الإصابة التي لحقت به في الشوط الأول من مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذى انتهى بفوز الحدود 3 / 0 حيث تلقي مدافع الفريق الأبيض نبأ إصابة شقيقه عقب انتهاءه من التدريبات التي جاءت ضمن الاستعدادات لمواجهة زيسكو الزامبي، التي ستقام يوم الجمعة القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانهى حرس الحدود المباراة متفوقا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى

تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول

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وفى نهاية الشوط الثانى استطاع نفس اللاعب ومن مجهود فردى إحراز الهدف الثالث له ولفريقه ليواصل أبناء الحدود سلسلة نتائجهم الرائعة بدورى هذا الموسم