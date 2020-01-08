تعرف على تشكيل سموحة ووادى دجلة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن حسام حسن وتاكيس جوناس المديرين الفنيين لفريقى سموحه ووادى دجلة تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة المقررة بينهما فى الخامسة مساء اليوم على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وضم تشكيل سموحه كلا من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد عبد الفتاح .

خط الوسط : ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، رونالد وانجا .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، احمد مكى ، فوزى الحناوى ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، محمود فهمى .

بينما جاء تشكيل وادى دجلة على النحو التالى :-

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حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : يعقوبو – احمد رمضان بيكهام – خالد رضا – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : احمد سعيد – محمود عبد العاطى – محمد هلال – حسام عرفات

خط الهجوم رجب عمران – رفيق كابو

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وطالب العميد حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتصحيح المسار بعد الأداء المتراجع الذى كلف الفريق نقاط مباراة المصرى بعدما كان متقدمًا بهدف، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من: "الهانى سليمان، محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، حسام حسن، رونالد وانجا".

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم فى محاولة للهروب من قاع جدول الدوري والهروب من الإقالة حيث إن الفوز يضمن للمدرب اليوناني البقاء ولو بشكل مؤقت مع الفريق الدجلاوي، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من: "محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الرحمن بودى، أحمد بيكهام، أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو".