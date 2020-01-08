شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيفا و«إيتو» يغادران الغردقة بعد حفل الأفضل فى أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، عدد كبير من ضيوف حفل الأفضل في أفريقيا، وفي مقدمتهم رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، والوفد المرافق له، والنجم الكاميروين صامويل إيتو، وعدد من رؤساء اتحادات الدول الأفريقية المشاركة، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم المصريين المشاركين.

ومن المقرر مغادرة باقي المشاركين، مساء اليوم الأربعاء وصباح غدًا الخميس.

وكان السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، قد غادر علي متن طائرة خاصة بصحبة ٩ من المرافقين له من نادي ليفربول، صباح اليوم إلى بلاده.