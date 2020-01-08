شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يجتمع بطبيب الزمالك.. وراحة لـ«عبدالغني».. و«جمعة» يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اجتماعًا مع طبيب الفريق محمد أسامة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء، بحضور أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وأخصائي التأهيل الدكتور عمرو المطراوي للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين ومناقشة تفاصيل نظامهم التأهيلي.

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وحسب الموقع الرسمي للنادي، حصل مدافع الفريق محمد عبدالغني على راحة من التدريبات، اليوم، لشعوره بالإجهاد، فيما سينضم للتدريبات غدًا بشكل طبيعي.

وبدوره حصل طارق حامد على راحة من التدريبات اليوم، بعد تواجده، أمس الثلاثاء، في حفل الأفضل في أفريقيا بمدينة الغردقة، على أن ينتظم في المران غدًا.

وواصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلي لزيادة معدلات لياقته البدنية استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.