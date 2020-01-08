شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتقدم بهدفين على طلائع الجيش فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى حرس الحدود الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول

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ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من: محمد بسام، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا.

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع، ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".