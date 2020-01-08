شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز رد ناري على شكوى الزمالك ضد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد الكرة قد تلقي صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا وإتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى.
وأضاف المصدر أن الأهلي سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادي إخطار رسمي من أي جهة تُشكك في صحة صفقة كهربا ، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أي أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها.
وشارك كهربا لأول مرة مع الاهلي في مباراة اف سي مصر الأحد الماضي بالدوري والى فاز فيها الأهلي بلاثة أهداف لهدف ، كما سافر مع الفريق فجر اليوم ،الأربعاء، إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم السبت المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يجهز رد ناري على شكوى الزمالك ضد كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.