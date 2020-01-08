شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز رد ناري على شكوى الزمالك ضد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى انتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.

كان اتحاد الكرة قد تلقي صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا وإتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى.

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وقال مصدر في الأهلي ، لـ"الخليج 365" أن موقف القلعة الحمراء سليم تماماً لأن النادي لديه من الأوراق والمستندات التى تؤكد صحة موقفه كما أن النادي إستفسر عن جميع الأمور وتحرّى الدقة تماماً قبل إتمام التعاقد ، مُشيراً إلى أن الاهلي يعلم تماماً أن القضية ستصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولن يتم حلها في أتحاد الكرة المصري لأن هناك طرف ثالث خارجي هو نادي أفيس البرتغالي الذى انضم منه كهربا للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 400 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن الأهلي سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادي إخطار رسمي من أي جهة تُشكك في صحة صفقة كهربا ، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أي أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها.

وشارك كهربا لأول مرة مع الاهلي في مباراة اف سي مصر الأحد الماضي بالدوري والى فاز فيها الأهلي بلاثة أهداف لهدف ، كما سافر مع الفريق فجر اليوم ،الأربعاء، إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم السبت المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.