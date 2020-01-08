شكرا لقرائتكم حرس الحدود يضرب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول ، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .

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وقد ادى لاعبو حرس الحدود أفضل مبارياتهم بالدورى هذا الموسم بعدما أغلقوا منطقة الوسط والدفاع امام هجمات طلائع الجيش ولم تسنح فرص حقيقية للطلائع خلال أحداث اللقاء إلا هجمات قليلة ، فى المقابل اعتمد الحدود على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمد بسام حارس الطلائع ونجح محمد عبد اللطيف جريندو مهاجم الفريق فى اعادة اكتشاف نفسه من جديد واستطاع إحراز ثلاثة أهداف هاتريك فى لقاء اليوم ليحصد الحدود اغلى ثلاث نقاط له

وقد نجح طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى إجراء عدة تغييرات خلال الشوط الثانى نجح من خلالها فى امتلاك منطقة المناورات ، بينما فشل طارق يحيي فى إجراء التغييرات حيث لم يظهر أى جديد على خطة الطلائع طوال احداث الشوط الثانى ليستمر الفريق فى مسلسل نزيف النقاط على ملعبه .