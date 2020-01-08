شكرا لقرائتكم اشتباه في إصابة شقيق نجم الزمالك بالرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

احمد علاء مدافع طلائع الجيش والمنضم من الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة موسمين ، لإصابة في الركبة ما أدى إلى اشتباه بقطع في الرباط الصليبي ، بعد خروجه مصاباً في مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود المقامة حالياً باستاد جهاز جدة - عمرو شويل تعرضوالمنضم من الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة موسمين ، لإصابة في الركبة ما أدى إلى اشتباه بقطع في الرباط الصليبي ، بعد خروجه مصاباً في مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود المقامة حالياً باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

وتعرض علاء شقيق نجم الزمالك محمود علاء، للإصابة في الدقيقة 41 من الشوط الأول من مباراة فريقه امام حرس الحدود، ليغادر الملعب وينزل محمد سمير بدلا منه.

يذكر أن أحمد علاء، انضم لطلائع الجيش، في الصيف الماضي قادما من النادي الاهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وانهى حرس الحدود الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

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تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمىوفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وطالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه باستمرار نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة، مشدداً على ضرورة توخى الحذرمن قوة المنافس ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الحدود مكون من: محمد بسام، أحمد سامى، أحمد علاء، عاصم صلاح، على الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، كابوريا، أحمد سمير، كريم طارق، زولا.

على الجانب الآخر يسعى طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستكمال نتائجه المتميزة هذا الموسم بتخطى عقبة الطلائع، ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة اليوم مكون من: أحمد محمود السعدني - حسن مجدي - خالد سامي - مصطفى محمود حسن "زناري" - عمرو الحلوانى - مصطفى جمال - أحمد فتحي حمزة "فيليكس" - محمد أسامة - أنتوني لوكاسا -أحمد "شرويدة" - محمد عبد اللطيف "جريندو".