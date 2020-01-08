شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الاتحاد ضد بيراميدز لملعب المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء قرار نقل مباراة الاتحاد السكندري و بيراميدز بسبب الإصلاحات التي تجرى باستاد الإسكندرية الذى استضاف أكثر من مباراة مؤخراً بالدوري أو البطولة العربية.

استمر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في صدارة هدافى الدورى المصرى، بعد إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 حيث تعادل أسوان مع نظيره الجونة، فيما تعادل أيضًا الآنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى، بينما خسرالإسماعيلى من نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

وجاء عبد الله السعيد برصيد 9 أهداف علي قمة ترتيب الهدافيين، فيما احتل محمد شريف لاعب إنبي المركز الثاني برصيد 7 أهداف، فيما جاء حسام حسن لاعب سموحة في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

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فاز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف سجله دودو الجباس، فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى أقيمت أمس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الـ12 بالدورى بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة.

أعرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب والمهم على الإسماعيلي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدا أنها كانت مباراة غاية في الصعوبة وأمام خصم عنيد يمتلك إمكانيات كبيرة، إلا أن بيراميدز استحق الفوز في النهاية.

أضاف تشاتشيتش أن بيراميدز سيطر على مجريات الأمور بالشوط الأول والإسماعيلي بادل بالهجمات في الشوط الثاني، ولكن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب والتسجيل والفوز وحصد 3 نقاط.