شكرا لقرائتكم تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك عن موعد طرح تذاكر مباراة الأبيض وزيسكو المقرر له الجمعة القادمة على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2019 – 2020 .
ونشر نجل رئيس الزمالك على الحساب الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى"تويتر" قائلا: سيتم طرح تذاكر مباراة الزمالك ونادي زيسكو بعد قليل على موقع تذكرتي
ويلتقى الزمالك نظيره زيسكو المقرر له الجمعة القادمة على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2019 – 2020 .
كان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.
وأخطر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ، نادي الزمالك برد مسئولو الكاف و أن إقامة مباراة الأبيض ستكون باستاد السلام ولن يتم نقلها.
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