شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يدعمون طفل مريض بالسرطان ويعدونه بالزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على مساندة الطفل الصغير يوسف مازن الذي يعاني من مرض السرطان، حيث حمل لاعبو الزمالك لافتة لصورة الطفل من أجل إيصالها له خاصة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عام لم يستطع القدوم للنادي بسبب حالته الصحية.

Advertisements

ووعد لاعبو الفريق بزيارة الطفل في المستشفى في أقرب وقت ممكن من أجل دعمه ومساندته والتقط اللاعبين والجهاز الفني الصور التذكارية بعد انتهاء مران اليوم بجانب اللافته التى تحمل صورة الطفل.



لاعبي الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2019 – 2020 فى مباراة شهدت جدلا قبل إقامتها لمطالبة مسئولو القلعة البيضاء بنقلها إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام.