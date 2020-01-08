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شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يدعمون طفل مريض بالسرطان ويعدونه بالزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على مساندة الطفل الصغير يوسف مازن الذي يعاني من مرض السرطان، حيث حمل لاعبو الزمالك لافتة لصورة الطفل من أجل إيصالها له خاصة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عام لم يستطع القدوم للنادي بسبب حالته الصحية.
ووعد لاعبو الفريق بزيارة الطفل في المستشفى في أقرب وقت ممكن من أجل دعمه ومساندته والتقط اللاعبين والجهاز الفني الصور التذكارية بعد انتهاء مران اليوم بجانب اللافته التى تحمل صورة الطفل.
لاعبي الزمالك
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