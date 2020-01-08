شكرا لقرائتكم سعد سمير يعود إلى القاهرة قبل مواجهة نادي بلاتينوم ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد غد الجمعة إلى القاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر اكليس التي خضع لها هناك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي خلال الفترة الماضية.

كان سعد سمير بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

ومن المنتظر أن ينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة لبرنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.

Advertisements

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الأهلي ويلتقي الأهلي مع نادي بلاتنيوم بزيمباوي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا،علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة في ديسمبر الماضي انتهي بفوز الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما وليد وسليمان.

يذكر أن الأهلى استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.