شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يتعاقد مع خميس إسماعيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الأربعاء أنه نجح في ضم خميس إسماعيل، القادم من الوصل، وذلك بعقد لمدة موسمين.

وذكرت التقارير الصحافية أن الوحدة ضم خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر وذلك بعد أن أنهى اللاعب ارتباطه بنادي الوصل، لتكون أولى صفقات الوحدة من اللاعبين الإماراتيين خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأجرى خميس الفحص الطبي أمس الثلاثاء عقب حصوله على المخالصة من نادي الوصل، ليرتدي قميص الوحدة بعد التعاقد معه لمدة موسمين.

ويسعى الوحدة للتعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع مدافع مواطن لتعزيز صفوفه، بالإضافة إلى لاعب أجنبي رابع حيث يدرس النادي خيارات عدة من اللاعبين الأجانب قبل الاستقرار على الخيار الأنسب للفريق.