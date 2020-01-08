موغوروتسا إلى ربع نهائي دورة شينزين









اسماء السيد - حققت الاسبانية غاربين موغوروتسا فوزين متتاليين للمرة الاولى منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، اثر تغلبها على الاميركية شيلبي رودجرز 6-1 و7-6 (7-2) لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة شينزين الصينية في كرة المضرب الاربعاء.

وقالت موغوروتسا المصنفة اولى عالميا سابقا وصاحبة لقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام "كل مباراة في غاية الاهمية وامر رائع ان استهل العام الحالي في هذه الدورة وخوض اكبر عدد من المباريات".

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وكانت موغوروتسا تغلبت على منافستها الصينية الشابة وانغ جينيو بصعوبة 3-6 و6-3 و6-صفر في الدور الأول.

وتخوض موغوروتسا غمار هذه الدورة بعد غيابها عن الملاعب منذ خروجها مبكرا من دورة بكين أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتحاشت موغوروتسا بالتالي مصير السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة اولى والبيلاروسية ارينا سابالنكا حاملة اللقب العام الماضي، واللتين خرجتا مبكرا الثلاثاء.