ثلاث أميركيات في ربع نهائي دورة بريزبين









اسماء السيد - بلغت ثلاث لاعبات اميركيات الدور ربع النهائي من دورة بريزبين الاسترالية في كرة المضرب ابرزهن ماديسون كيز المصنفة ثامنة، بفوزها على الاسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور 7-5 و6-3 الاربعاء.

وحققت كيز بطلة فلاشينغ ميدوز السابقة بالتالي افضل نتيجة لها في الدورة الاسترالية في اربع مشاركات لها.

وتلتقي كيز في الدور التالي مواطنتها دانييل كولينز التي سحقت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا المتأهلة من التصفيات 6-1 و6-صفر لتتابع انطلاقتها القوية هذا العام.

وكانت كولينز حققت نتيجة ساحقة بفوزها على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-1 و6-1 في الدور الاول ولم تخسر سوى ثلاثة اشواط في مباراتين.

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واعترفت كيز بان مواجهة كولينز لن تكون سهلة بقولها "سيكون الامر صعبا. انها تلعب بطريقة مدهشة وتسدد الكرات بثقة وتنجح بكل ما تقوم به في الوقت الحالي".

اما الاميركية الثالثة التي بلغت ربع النهائي، فهي اليسون ريسك بفوزها على التشيكية باربورا ستريكوفا 6-3 و6-4.

وتلتقي ريسك في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية او الاسترالية آيلا تومليانوفيتش.

يذكر ان بليشكوفا والاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى لم تشاركا في الدور الاول وستستهلان مشاركتهما في هذه الدورة الخميس حيث تلتقي الأخيرة مع الأميركية جنيفر برايدي.