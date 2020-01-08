إصابة ديفيس تعكر على ليكرز فرحة انتصاره الثلاثين









اسماء السيد - عكرت إصابة أنتوني ديفيس فرحة لوس أنجليس ليكرز بانتصاره الثلاثين من أصل 37 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلا أن الفحص الذي خضع له اللاعب الذي سجل ما معدله 27,7 نقطة مع 9,5 متابعات في المباراة الواحدة، أظهر بأنه يعاني من كدمة وحسب في أسفل الظهر.

وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية على أيدي إنديانا بايسرز وميلووكي باكس ودنفر ناغتس وجاره لوس أنجليس كليبرز، حقق ليكرز الثلاثاء في ملعبه "ستايبلس سنتر" فوزه السادس تواليا بتغلبه دون عناء على نيويورك نيكس 117-87.

ولم تكن فرحة ليكرز بهذا الانتصار السهل كاملة بسبب اصابة ديفيس في أواخر الربع الثالث بعد سقوطه بقوة على الأرض وخروجه من الملعب وسط قلق كبير من زملائه وطواقم الفريق، إلا أن الإصابة كانت في نهاية المطاف كدمة في أسفل الظهر وليست كسرا، بحسب ما تبين من الفحص الذي خضع له.

وكشف مدرب ليكرز بعد اللقاء أن ديفيس "يعاني من كدمة في أسفل الظهر وسيخضع للمزيد من الفحوص وبعدها سنعرف وضعه... نتمنى ونصلي من أجل ألا تكون الإصابة خطيرة".

ولم يحتفل ليكرز بسبب هذه الإصابة بكونه الفريق الثاني فقط في الدوري هذا الموسم الذي يصل الى الثلاثين انتصارا من بعد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام (32 فوزا مقابل 6 هزائم).

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ليكرز الى الانتصار الثلاثين بهذه السرعة منذ موسم 2008-2009 حين بدأ البطولة بثلاثين فوزا مقابل 6 هزائم بقيادة أسطورته كوبي براينت الذي قاده حينها لاحراز لقبه الخامس عشر من أصل 16 في تاريخه.

ويدين ليكرز بهذا الفوز الى نجمه المطلق ليبرون جيمس الذي سجل 31 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في غضون 31 دقيقة، فيما أضاف كايل كوزما وكنتافيوس كالدويل-بوب 16 و15 نقطة على التوالي.

وحسم ليكرز اللقاء فعليا في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما 62-45، ثم وصل الفارق الى ثلاثين نقطة في الربع الأخير الذي حسمه 32-17 بعد أن كان الثالث متقاربا (23-25)، وذلك على الرغم من جهود لاعبه السابق جوليوس راندل الذي سجل 15 نقطة مع 10 متابعات للضيوف وأضاف آر دجاي باريت 19 دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب نيكس هزيمته الثالثة تواليا في رحلته الى الغرب من أصل سلسلة من خمس مباريات (فاز في الأولى على بورتلاند ترايل بلايزرز وسيخوض الخامسة الأخيرة في هذه السلسلة الأربعاء ضد يوتا جاز).

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- "ميلو" يستعيد بريق الماضي -

واستعاد المخضرم كارميلو أنتوني بريق الماضي وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز لالحاق الهزيمة السادسة بتورونتو رابتورز حامل اللقب في ملعبه "آر كندا"، وذلك بتسجيله سلة الفوز 101-99 قبل أربع ثوان على النهاية.

وهي المرة السابعة عشرة التي يسجل فيها "ميلو" سلة الفوز خلال مسيرته مع بقاء خمس ثوان أو أقل في الربع الرابع أو في الشوط الإضافي، أي أكثر بأربع مرات من أي لاعب آخر منذ أن بدأ مشواره في الدوري موسم 2003-2004 مع دنفر ناغتس.

وأنهى ابن الـ35 عاما اللقاء بـ28 نقطة وأضاف داميان ليلارد 20 وحسن وايتسايد 14 مع 16 متابعة، لينجح بلايزرز في وضع حد لمسلسل هزائمه في ملعب تورونتو عند أربع مباريات ويحقق فوزه الثاني فقط في آخر 10 مواجهات مع حامل اللقب الذي برز في صفوفه كايل لاوري (24 نقطة مع 10 متابعات) والإسباني سيرج إيباكا (17 نقطة مع 11 متابعة) دون أن يجنباه هزيمته الـ13 في 37 مباراة.

وأشاد ليلارد بأنتوني الذي لم يخض أي مباراة في الدوري منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لأنه كان خارج حسابات مدرب هيوستن روكتس مايك دانتوني قبل أن يمنحه بلايزرز الفرصة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالتوقيع معه عقدا لمدة عام، ما أعاد له الثقة بنفسه (سجل ما معدله 16 نقطة مع 6 متابعات في المباريات الـ22 التي خاضها مع فريقه الجديد حتى الآن).

وقال ليلارد "لاعب يملك هذا النوع من القدرات، فالأمر يتعلق وحسب بمنحه الفرصة (للتسجيل). كان هناك لاعب يدافع عليه (لحظة تسجيله سلة الفوز)، ونجح بوضع نفسه في المكان المناسب. ما أن رأيته يسدد، أدركت بأن الكرة ستدخل".

أما اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستارز" 10 مباراة خلال مسيرته التي دافع فيها عن ألوان دنفر ونيويورك نيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن وصولا الى بورتلاند، فرأى أن فوز فريقه بسلة حاسمة منه "يمنحنا دفعا معنويا كبيرا".

وفي المباريات الأخرى، قاد كريس بول فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه بروكلين نتس 111-103 بعد التمديد بتسجيله 20 من نقاطه الـ28 في الربع الرابع والشوط الإضافي، فيما تغلب ديترويت بيستونز على كليفلاند كافالييرز 115-113 بفضل سلة من المخضرم ديريك روز في آخر 27 ثانية منهيا اللقاء بـ24 نقطة مقابل 23 مع 20 متابعة لزميله أندريه دروموند.

وفاز ممفيس غريزليز على مينيسوتا تمبروولفز 119-112، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 114-103 رغم تألق ديفين بوكر في صفوف الأخير (34 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و4 متابعات).