شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "انا الملك"..الكاف يشارك بفيديو لرقص محمد رمضان بحفل أحسن لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الحساب الرسمى للإتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر موقع "انستجرام"، بفيديو للنجم محمد رمضان وهو يؤدى حركات راقصة له وينهيها بإشارته الشهيرة "نمبر وان"، على نغمات أغنيته "أنا الملك"، علي هامش حضوره حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019 أمس فى الغردقة.

وأكد الفنان محمد رمضان، أن حضوره حفل أفضل لاعب فى أفريقيا ، جاء بدعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدما حصل على جائزة المطرب الأكثر شعبية فى أفريقيا والتي حصل عليها من نيجيريا، حيث شارك هناك فى حفل afrimawards بنيجيريا، وهو حدث موسيقى كبير يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية، مضيفًا أنه سعيد بتواجده فى هذا الحفل الضخم، مشيدًا بالأجواء والتنظيم والقائمين عليه، قائلاً: "هى دى مصر، وبلدى جميلة طول عمرها".

وفى سياق متصل شارك النجم محمد رمضان، بفيديو له مع النجم السنغالي ساديو مانى، يهنئه على الفوز بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا عام 2019، خلال حضوره حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019 أمس فى الغردقة، وقال له خلال الفيديو مبروك يا أسطورة أفريقيا، ليرد الثاني مازحا: "هو الأسطورة أنا الثانى حبيبى".

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كما شارك رمضان بمجموعة صور وفيديوهات من كواليس مشاركته فى الحفل بصحبة عدد من نجوم الساحرة المستديرة، منهم النجم البرازيلي كافو والعميد نجم منتخب مصر أحمد حسن، ونجم الأهلى السابق عماد متعب، والنجم السنغالي خليلو فاديجا، و أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند، كما جمعته صورة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.