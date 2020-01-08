شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم التعويضات فى قضية كهربا ومطالبه بإيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الشكوى التى قدمها النادى ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالى دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود وأبرزها حجم الأضرار التى لحقت بالنادى، حيث تتضمن قيمة ضم بديل للاعب بجانب حجم القيم المالية التى حصل عليها النادى من إعارته من قبل لاتحاد جدة السعودى بجانب كل خطوات اللاعب، وذلك لتحصيل الغرامة المناسبة لرحيله دون إن يحصل على موافقة الزمالك، متابعا أن النادى طالب بتوقيع الغرامة المناسبة علي اللاعب بجانب إيقافه.

وتابع المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات لليوم السابع، أن النادى تقدم بشكواه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر تحديد جلسة فحص واستعراض المستندات، مشددا علي متابعة النادي لشكواه بصورة مستمرة مع تقديم كافة المستندات التي تثبت حق النادي الأبيض في القضية.

وكشف اتحاد الكرة صباح اليوم عن تلقي خطاب رسمي من نادي الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد ، والذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلي .

وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلي.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

وأنهى النادى الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا في صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتأخرات على النادى، وتواجد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، فى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لإنهاء إجراءات قيد كهربا، بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، مؤخرا، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.