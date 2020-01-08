شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يدعمون مشجع زمالكاوى مريض بالسرطان ويعدون بزيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد كبير من لاعبى الزمالك، دعمهم، لأحد المشجعين، من محاربى مرض السرطان، لمساندته فى التغلب على المرض.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك على تويت، صور للاعبى الزمالك وهم يؤازرون يوسف مريض السرطان، ومن بين هؤلاء اللاعبين، محمود علاء والونش وبامبو وأوباما، وشيكابالا، المدير الفنى الفرنسي باتريك كارتيرون، وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور، والذين شاركوا في دعم المشجع من خلال حمل صورته.



احمد مرتضى



اوباما يدعم يوسف مازن

وعلق الحساب على الصور، "لاعبو الزمالك يدعمون المشجع الزملكاوى يوسف مازن لانتصاره على مرض السرطان ويوعدونه بزيارته في المستشفى بسبب عدم قدرته على الحضور إلى النادى"



شيكابالا وكارتيرون

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لاعبو الزمالك

وكان سامي الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتمع بالتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم.

وحرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو الزامبى المقبلة فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة ومطالبته بعدم الإلتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

من جانبه، شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق فى المرحلة الهامة المقبلة.