شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى بيصبح على "الأهلاوية" بصور أمام حائط بطولات القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المشجع الشهير "أمح الدولى"، مشجع النادي الأهلى، صورة حديثة له من داخل النادى الاهلى عبر حسابه الرسمى لموقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، حيث التقط صورة تذكارية بجانب حائط بطولات النادى الأهلى ودرع الدورى، وعلق قائلا "صباحكو أهلاوي من داخل التتش"، كما نشر صورة تجمعه بالمهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى وكتب: "المهندس عدلى القيعي بيقولكو معايا صباح الخير يا اهلاوية".



امح الدولى مع عدلى القيعى داخل النادى الاهلى



امح الدولى يحتفل ببطولات الاهلى

وفى وقت سابق، احتفل لاعبا النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ بعيد ميلاد المشجع الأهلاوى أمح الدولى، حيث حرص اللاعبان، واللاعب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والممثل الشاب كريم عفيفى على الاحتفال بعيد ميلاد أمح، قبل عدة أيام، وقال أمح على حسابه على إنستجرام "أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه ربنا يخليك ليا يا شيخ وتجيب هاتريك السنة ديه وأشوفك أحسن لاعيب ف الدنيا كلها كان أحلى عيد ميلاد فى حياتى ربنا يخليك ليا يارب يا سبب فرحتى".

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امح فى الاهلى



امح مع عدلى القيعى

ونشر كذلك أمح عبر "ستورى" إنستجرام، العديد من الفيديوهات، أثناء الاحتفال، وأثناء غنائه مع الشيخ وكهربا، وكذلك لحظة إطفاء الشمع.

كما حرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تهنئة "أمح الدولى" المشجع الأهلاوى من ذوى الاحتياجات الخاصة بعيد ميلاده الـ36، ونشر أبو هشيمة فيديو خلال لقائه بـ"أمح" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أمح وعقبال 100 سنة"، وأوصى أبو هشيمة "أمح" بالتركيز على تشجيع الأهلى والاهتمام بالروح الرياضية، مطالبا أمح بحب جميع الناس، وأضاف خلال لقائه بـ أمح: "منتخب مصر أهم من الأهلى وكل الأندية ولا بد من الالتفاف حوله".