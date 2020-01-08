شكرا لقرائتكم خبر عن هشتاج محمد صلاح أسطورة يهزم هشتاج عيب يا صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنت الجماهير المصرية بمختلف أنتماءاتها وميولها ومن كل فئات وأطياف المجتمع، مع نجمهم المحبوب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ضد الحملة التى طالته خلال اليومين الماضيين بعد اعتذاره عن حضور جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، والتى أقيمت بسهل حشيش بالغردقة والتى حصدها السنغالى ساديو مانى زميله بالفريق الإنجليزى.

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كان البعض قد شن هجوما ضد محمد صلاح بسبب عدم حضوره حفل الأفضل لعام 2019 الذى أقيم أمس فى أمسية رياضية رائعة وقام البعض بتدشين هشتاج "عيب يا صلاح" قبل أن ينتفض ملايين من الجماهير وعشاق النجم الكبير محمد صلاح ويتضامنون معه ضد هذه الحملة السافرة وأكدوا أن محمد صلاح أسطورة تاريخية حقق للكرة المصرية ما لم يُحققه لاعب آخر، وتضامن الملايين مع "مو صلاح" الذى أسعد الجماهير كثيرا خلال الفترة الماضية وكان صاحب البسمة الوحيدة فى السنوات الماضية، وهو ما جعلهم يدشنون هشتاج محمد صلاح أسطورة وهو الهاشتاج الذى قضى تماماً على هشتاج عيب يا صلاح بعدما أعلن المصريين رفضهم القاطع للاتهامات التى طالت مو صلاح، خاصة أن حضور اللاعب من عدمه أمر شخصى مثلما تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول الإنجليزى الذى تحدث عقب علمه بعدم حضور صلاح مراسم احتفالية الأفضل داخل أفريقيا بأنه لن يستطيع الضغط على اللاعب لأن ذلك أمر شخصى ولا يستطيع أحد الضغط عليه.

وقد سجل هشتاج محمد صلاح أسطورة أعلى نسبة تصويت بالأمس ليضرب أى هشتاج ضد اللاعب خاصة بعدما قام اللاعب المصرى بتقديم التهنئة لزميله مانى عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا ليخرس الألسنة التى اتهمت صلاح بالأنانية وحبه لنفسه بعيدا عن مصلحة البلد.