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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 8 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد، اتحاد الكرة يتفق مع وزارة الرياضة على تطبيق الـvar فى الدور الثانى.

الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد

تلقى اتحاد الكرة صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، الذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى.

الكاراتيه يوافق على انضمام بطلة واقعة " الكبدة " للمنتخب

وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على مشاركة رضوى عرفة لاعبة المنتخب ، إلى تدريبات الفراعنة ، خلال الفترة المقبلة ، وكشف الدهراوى أن الاتحاد يحرص على مصلحة جميع اللاعبين، ويساندهم ويدعمهم للوصل إلى المحافل الدولية، ورفع علم مصر خفاقا فى مختلف البطولات ، دون تفرقة بين اللاعبين و اللاعبات ، خاصة وأن الرانك يتم من خلال الاتحاد الدولى للعبة.

اتحاد الكرة يتفق مع وزارة الرياضة على تطبيق الـvarفى الدور الثاني

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز حيث كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن حفل أفضل لاعب والذي استضافته مصر وتحديدًا سهل حشيش بالغردقة جمع مسئولي الجبلاية بوزارة الشباب والرياضة وطالب مسئولو اتحاد الكرة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمزايدة تقنية حكم الفيديو وتم الاستقرار بصفة شبه رسمية علي انطلاق التقنية مع بداية الدور الثاني من أجل تهدئة الأندية الغاضبة من أخطاء الحكام دفعت الزمالك للمطالبة باستقدام حكام أجانب.

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الأهلي يخاطب الصفاقسي لشراء "الشواط" وجولة أخيرة لضم إيليكي

تنتظر إدارة النادي الأهلي حسم عدد من الأمور، قبل إرسال عرض رسمي لنادي الصفاقسي لشراء فراس الشواط مهاجم الفريق التونسي، والمتألق بشدة بقميص ناديه هذا الموسم، كما نجح في قيادة فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائى للنسخة الماضية من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان، ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية منها الأهلي الذي يبحث عن مهاجم سوبر.

الزمالك يحصل على موافقة زيسكو بنقل مباراتهما لاستاد القاهرة وينتظر رد الكاف

حصل مسئولو نادى الزمالك على موافقة مسئولى نادى زيسكو لنقل مباراتهما المقرر لها الجمعة المقبلة إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى 2019 – 2020.

الزمالك يستعيد القوة الضاربة أمام زيسكو وتجهيز حازم إمام بـ"المسكنات"

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر إقامتها الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة.

سموحة يكشف عن 13 طلبا لاتحاد الكرة لتحقيق العدالة

طالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة بمساواة الفريق السكندرى مع أهل القمة الأهلى والزمالك، خاصة فى المباريات التى يخوضها سموحة خارج الديار فى محافظات مصر، ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.