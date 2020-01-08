شكرا لقرائتكم خبر عن نجومية مكة تهزم نجومية محمد صلاح.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت مكة محمد صلاح ابنة لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول أن تكون محط اهتمام متابعى والدها، حتى أصبحت تخطف الأنظار والأضواء منه فى كل مناسبة تظهر فيها، وحجزت مكانها فى قلوب محبى والدها ومتابعيه، سواء المصريين أو غيرهم، فبمجرد أن ينشر لاعب ليفربول صورة لابنته على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى تنهال التعليقات إعجابا وإشادة بالطفلة الصغيرة.



تورتة عيد ميلاد مكة

تلك الطفلة الصغيرة التى لا يتعدى عمرها عدد أصابع اليد الواحدة، ظهرت فى أكثر من مناسبة لتخطف الأنظار والكاميرات من أبيها، مثلما ظهرت فى الجولة الاخيرة من البريميرليج الموسم الماضى، وتواجدها باستمرار على مواقع السوشيال ميديا، فى ظل حرص والدها على نشر صورها.

نالت مكة محمد صلاح إعجاب وإشادة كل الحاضرين فى ملعب أنفيلد، وخطفت الأنظار من والدها بعد أن تجولت فى أرض الملعب وقامت بلعب الكرة بقدمها وكانت تلاحقها وسط صياح وهتافات الجمهور، ووصفها البعض بملكة إنجلترا الجديدة، كما سجلت هدفا احتفالات بنهاية الدورى الإنجليزى، ما دفع الجمهور للتصفيق الحاد لها.



مكة محمد صلاح



صلاح وابنته

كما اختار الفيفا الهدف الذى سجلته الطفلة عقب تتويج النجم المصرى بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بالموسم المنتهى، بأفضل هدف حيث علقت "هدف الموسم".

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مكة

وجاء احتفال محمد صلاح بعيد ميلاد مكة، تلك الطفلة المدللة لدى والدها، والطريقة الغربية بارتداء ملابس تشبه ملابس إحدى الشخصيات الكرتونية، لتنقلب صفحات السوشيال رأسا على عقب.

كما ظهرت مع والدها خلال تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات لتخطف منه الأضواء فى الإعلان أيضا.

وأصبحت صور مكة محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثرمن لقب فى الفترة الأخيرة مع ليفربول، كما ظهرت فى فيديو خلال وضع المكياج فى حفل زفاف لتنال إعجاب رواد السوشيال ميديا أيضا.



مو صلاح ومكة

وكذلك فيديو ترقص فيه فى إحدى المناسبات على أحد الأغانى الشعبية، ليتحول اهتمام محبى محمد صلاح إلى الاهتمام بمكة، تلك الطفلة الصغيرة التى أصبحت فيديوهاتها، محط اهتمام محبى الفرعون المصرى ، لتنتصر نجومية مكة على نجومية أبيها.