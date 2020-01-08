شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر الأهلى فى انتقالات الشتاء بعد تعثر مفاوضات إليكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثّرت مفاوضات النادى الأهلى مع النيجيرى إليكى مهاجم فريق لوزيرين السويسرى بسبب الخلاف حول بعض الأمور المالية بين اللاعب ووكيل أعماله من ناحية وإدارة القلعة الحمراء من ناحية أخرى، ورغم أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلى خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، إلا أن المفاوضات تعثرت، كل هذا أثار الكثير من الأسئلة يجيب عليها التقرير التالى.

متى بدأت مفاوضات الأهلى مع إليكى ؟

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع النيجيرى اليكى ، لاعب نادى لوزيرن السويسرى ، خلال ديسمبر الماضى ، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية ، بعدما أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

هل طلب فايلر ترشيح بدائل حال فشل مفاوضات إليكي؟

لم يطلب بدائل لأنه يرغب في ضم النيجيري إليكي ، خاصة وأنه سبق و تولى تدريبه عندما كان مديرا فنيا لفريق لوزيرن عام 2018 .

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ما أسباب تعثر المفاوضات بين الأهلى و النسر النيجيرى أليكى؟

تعثرت المفاوضات بعدما بالغ إليكي في طلباته المالية للتوقيع للأهلي حيث طالب بالحصول على 4 ملايين دولار و500 ألف دولار مقابل التوقيع ثلاثة مواسم وهو مبلغ كبير للغاية أصاب مسئولى الأهلى بالصدمة لأن إليكي سيتقاضى ضعف ما يتقاضاه نجوم الصف الأول فى الفريق إذا ما وافق الأهلي على طلباته المالية، الأمر الذي سيُثير فتنة فى الفريق لاسيما من جانب الأجانب فالنيجيري جونيور أجاي والتونسي على معلول يتقاضيان مبلغ لا يتعدى 850 ألف دولار في الموسم الواحد لذا ليس منطقياً أن يحصل إليكي على مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد.

كيف كان رد فعل فايلر بعد علمه بفشل المفاوضات مع اللاعب ؟

أبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ الجهاز الفني مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

هل استسلم الأهلى بعد فشل المفاوضات ؟

حاولت إدارة التسويق بالنادي برئاسة أمير توفيق الوصول الى اتفاق مالي مع إدارة النادي السويسري الا انه فوجئ بتمسك لوزيرن بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع اللاعب حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.