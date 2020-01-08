شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ سموحة ووادى دجلة فى الدورى الممتاز قبل مواجهة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى سموحة ووادى دجلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز على ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

ويسعى الفريق السكندرى فى هذه المواجهة إلى تصحيح الأوضاع بعدما خسر من من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة.

فيما يطمح فريق وادى دجلة فى إيقاف خسارة النقاط بعدما خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الظهرو الأخير بالدورى.

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وطالب العميد حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتصحيح المسار بعد الأداء المتراجع الذى كلف الفريق نقاط مباراة المصرى بعدما كان متقدمًا بهدف، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام وادى دجلة مكون من: "الهانى سليمان، محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد و كوفى، أحمد أبو الفتوح، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، حسام حسن، رونالد وانجا".

استبعد حسام حسن المدير الفنى لسموحة السداسى أحمد جمال وإسلام الفار وشريف رضا وعمر صلاح ومحمود معاذ والسيد فريد من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة وادى دجلة غدا فى الجولة الثانية عشر بمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد المكس، الذى تم نقل المباراة إليه نظرا لوجود اعمال صيانة باستاد الإسكندرية.

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم فى محاولة للهروب من قاع جدول الدوري والهروب من الإقالة حيث إن الفوز يضمن للمدرب اليوناني البقاء ولو بشكل مؤقت مع الفريق الدجلاوي، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام سموحة مكون من: "محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الرحمن بودى، أحمد بيكهام، أحمد سعيد، محمد هلال، حسام عرفات، إبراهيم عايش، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " سموحة و دجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :