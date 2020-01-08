شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقدم تيسيرات مالية كبيرة للعضويات المجمعة.. المقدم 25% والان مع تفاصيل الخبر
جاء قرار المجلس باعتماد عروض العضويات المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك بأقساط أكثر تيسيرًا وبفائدة أقل خلال الفترة الحالية وحتى 31 مارس، قبل تفعيل زيادة العضويات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، حيث تزيد قيمة العضوية العامة بالنسبة للمؤهل العالي من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وفرع التجمع من 200 إلى 250 ألف جنيه. أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فتصل قيمة العضوية العامة إلى مليون جنيه لجميع الفروع بدلا من 600 الف جنيه ، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.
ويعد النادي الأهلي هو الوحيد بين الأندية المصرية الذي يمتلك شبكة فروع تغطي قطاع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المخطط المستقبلي لاستكمال شبكة الفروع في الصعيد والمحافظات الساحلية، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من مشجعي ومحبي النادي للحصول على العضوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يقدم تيسيرات مالية كبيرة للعضويات المجمعة.. المقدم 25% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.