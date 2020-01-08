شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى يعود من ألمانيا الجمعة المقبل عقب جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد غد الجمعة موعداً للعودة للقاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكليس التى خضع لها هناك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.