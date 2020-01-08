"فرصتهم الأخيرة".. مدرب الأهلي يوضح سبب صعوبة مواجهة بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن فريقه ينتظر مهمة صعبة في لقاء بلاتينيوم الزيمابوي نظرًا لأنها الفرصة الأخيرة للفريق الخصم من أجل الحفاظ على أماله نحو الصعود للدور المقبل.

وأضاف مدرب الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأحمر :"جميع الفرق تمتلك نفس الحظوظ للتأهل لكن خبرات لاعبي الأهلي قادرة على حسم المباراة".

وتابع :" هزيمة بلاتينيوم على أرضه من النجم الساحلي التونسي لاتعني أنه فريق ضعيف خاصة أن النتيجة كانت عكس سير المباراة".

وعن الإصابات التي واجهت فريقه في الفترة الأخيرة، قال:"الإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الأهلي قدرية، لكن رينيه فايلر المدير الفني للفريق نجح في التعامل معها بشكل مثالي من خلال تجهيز كل اللاعبين وهذا ما ظهر بشكل واضح خلال المباريات السابقة خاصة في بطولة الدوري".

Advertisements

وحول ضغط المباريات التي يتعرض لها فريقه، رد :"خوض مباراة كل ثلاثة أيام أنه بات أمرًا واقعًا، الجهاز الفني يتعامل معه بالطريقة التي تحافظ على جميع اللاعبين مع تحقيق الهدف الأساسي وهو الانتصارات".

وأنهى قمصان حديثه عن غياب حسين الشحات، قائلاً :"الجهاز الفني والطبي فضلا عدم ضم حسين الشحات لرحلة زيمبابوي من أجل منحه مزيدًا من الراحة ليتعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.