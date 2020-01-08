الزمالك يوضح مصير لاعبه من الرحيل في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الكونغولي كاسونجو كابونجو يُعد لاعبًا على ذمة النادي.
وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن اللاعب يؤدي تدريبات في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على مستواه.
وأوضح المشرف على الكرة أن موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة باتريس كاترتيرون مدرب الفريق في قيد اللاعب.
وشدد هناك فرصة حتى آخر الشهر لحسم موقف كاسونجو.
وكان كاسونجو خاض تجربة لم تكتمل مع فريق الوداد البيضاوي المغربي إلا أن اللاعب الكونغولي رحل لعدم قيده الأمر الذي جعله يعود للزمالك من جديد.
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