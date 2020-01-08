قبل مواجهة زيسكو.. غياب حامد وعبد الغني عن مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

خاض لاعبو نادي الزمالك، تدريبهم مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي يوم الجمعة القادم في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك اجتمع مع محمد أسامه طبيب الفريق قبل انطلاق المران، للتعرف على الحالة الطبية لعدد من اللاعبين.

وحصل محمد عبد الغني مدافع الفريق على راحة من التدريبات في ظل معاناته من الإجهاد، على أن ينتظم في المران الجماعي بشكل طبيعي بداية من الخميس.

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وواصل عبد الله جمعة ظهير الفريق خوض برنامجه التأهيلي المحدد من جانب الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية، بينما حصل طارق حامد على راحة بسبب تواجده في الغردقة أمس، الثلاثاء.

وينتظم حامد في تدريبات الزمالك الجماعية غدًا، الخميس، بعدما تواجد في حفل الأفضل في أفريقيا بالذي أقيم بالغردقة، في ظل ترشحه لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وأدى الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وكابونجو كاسونجو تدريبات إضافية خاصة بعد انتهاء المران لرفع اللياقة البدنية، قبل خوض فقرة خاصة بالتسديد على المرمى.

وعقد سامي الشيشيني المدرب العام بالزمالك، جلسة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، للتشديد على أهميته داخل الملعب ومطالبته بالإلتفات للشائعات التي تحاصره.