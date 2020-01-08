سلة الأولمبي تحقق الفوز على سموحة بنتيجة 80 - 71

حقق فريق كرة السلة بنادي الأولمبى تحت ٢٠ سنة الفوز على سموحة بنتيجة 80 - 71 ، ضمن مباريات الدور نصف نهائي ببطولة منطقة الاسكندرية والتي تقام بنظام best of 3 . الدور نصف نهائي ببطولة منطقة الاسكندرية والتي تقام بنظام best of 3 . ومن المقرر أن يلتقي الأوليمبي مع سموحة غدا على صالة نادي سموحة في اللقاء الثاني ، حيث يحتاج الفريق للفوز ليتأهل إلى الدور النهائي .

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